***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2020 16:18
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN12115 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 110
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.500.000
İhraç Fiyatı 0,96244
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 20.500.000.- TL nominal değerli, 110 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876505
BIST
16:461.115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:467,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0676
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:468,8950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0811
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:46455,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -6,04
|Açılış
|: 455,10
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BRYAT
|148,50
|60.902.878
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.837
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.366.640
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.306.339
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.652
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,94
|3.093.061.764
|% 5,47
|
|SISE
|6,79
|1.125.609.068
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|892.790.416
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,95
|832.843.058
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,10
|691.217.326
|% 3,96
|
|GARAN
|6,94
|3.093.061.764
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,10
|691.217.326
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,28
|892.790.416
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|467.310.662
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|298.385.189
|% 1,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6288
|7,6340
|% -0,87
|
|Euro
|8,8806
|8,8916
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,6976
|9,7463
|% -0,80
|
|Frank
|8,2061
|8,2556
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0296
|2,0397
|% -0,89
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-8,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.106
|-39,75
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,23
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,62
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,22
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,15
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 1.34 ) 1, 023
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BMELK, UZERB, SUMAS, KERVN, TKURU, YONGA, BRKO, DARDL, VANGD
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, MERIT, AYES, ARTI, TOASO, EMNIS, MEGAP, MEGAP, MMCAS, BEYAZ
-
16:54
IHGZT, AVOD, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
ORMA, IDEAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında