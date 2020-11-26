***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2020 17:35
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN22114 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi ımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,96205
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 100.000.000.- TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890158
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,4019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0797
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05459,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8828
|7,8900
|% -0,78
|
|Euro
|9,3884
|9,4019
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,4743
|10,5269
|% -1,36
|
|Frank
|8,6578
|8,7099
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,15
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,70
|47,70
|-0,83
|