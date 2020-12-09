***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2020 13:58
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN32113 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN32113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95943
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 50.000.000.- TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892322
BIST
15:191.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:197,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:199,4973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:19468,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,82
|Açılış
|: 468,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:19
|AKFGY
|4,73
|26.165.870
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.846
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.717.606
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.633
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,52
|40.593.031
|% -7,30
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,75
|2.278.816.412
|% 2,23
|
|SELEC
|18,08
|1.729.159.876
|% -0,44
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|477.607.537
|% 1,46
|
|SISE
|7,07
|1.246.789.365
|% -0,84
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8386
|7,8443
|% 0,32
|
|Euro
|9,4891
|9,4973
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,5181
|10,5709
|% 1,04
|
|Frank
|8,7886
|8,8415
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% 0,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-13,12
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|-21,38
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-10,35
|
|Çeyrek
|747
|764
|-5,17
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|49,04
|49,04
|0,20
|