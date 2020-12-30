***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2020 15:03
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN42112 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISFN42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000
İhraç Fiyatı 0,95498
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 110.000.000.- TL nominal değerli, 93 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895631
BIST
17:201.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:207,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:209,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:20445,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 445,81
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.757.547
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.595.008
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.570.780
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.430.988
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,10
|16.617.495
|% -7,91
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,50
|7.208.249
|% -6,43
|
|PKENT
|830,10
|642.144
|% -6,14
|
|IDEAS
|13,35
|4.224.275
|% -5,32
|
|GUBRF
|83,70
|3.062.188.390
|% 9,48
|
|ASELS
|18,45
|2.256.884.441
|% 3,07
|
|GARAN
|10,29
|1.687.195.178
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,75
|1.585.224.225
|% 2,62
|
|HALKB
|5,64
|1.409.097.990
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|691.611.760
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.409.097.990
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,76
|1.132.724.839
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|879.883.853
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,78
|1.188.980.376
|% 2,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3700
|% -0,34
|
|Euro
|9,0266
|9,0410
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9888
|10,0389
|% 0,39
|
|Frank
|8,3118
|8,3619
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,31
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|0,88
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,07
|51,07
|-0,16
|