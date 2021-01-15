***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 18:23
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN42120 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN42120
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95785
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 100.000.000.- TL nominal değerli, 88 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902694
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1252
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0864
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05441,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,02
|Açılış
|: 441,55
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.558
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.180.261
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|1.550.329
|% -6,74
|
|CRFSA
|73,15
|32.369.405
|% -5,49
|
|SISE
|7,82
|2.690.720.756
|% 1,16
|
|KOZAL
|115,80
|2.027.255.425
|% 4,80
|
|DOHOL
|3,47
|1.696.646.827
|% -4,41
|
|THYAO
|13,28
|1.676.799.694
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,45
|1.498.499.738
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.498.499.738
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,47
|1.696.646.827
|% -4,41
|
|TSKB
|1,89
|821.861.885
|% 1,07
|
|SISE
|7,82
|2.690.720.756
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,60
|543.210.131
|% -2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4806
|7,4861
|% 1,70
|
|Euro
|9,0450
|9,0547
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,1392
|10,1900
|% 0,88
|
|Frank
|8,3785
|8,4289
|% 1,37
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|