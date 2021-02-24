***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.02.2021 16:44
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN52111 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN52111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95755
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 100.000.000.- TL nominal değerli, 93 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912234
BIST
17:591.486
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -31,65
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.485
17:597,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1387
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:598,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1392
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:59415,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,02
|Açılış
|: 415,55
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AGYO
|4,29
|59.720.089
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.129.933
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.349.167
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|946.859
|% 10,00
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|BURVA
|34,14
|4.914.256
|% -9,97
|
|KOZAL
|133,80
|2.464.638.400
|% 0,30
|
|THYAO
|12,83
|2.281.118.416
|% -1,46
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,10
|2.006.795.127
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.925.671.819
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.121.712.745
|% -2,99
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|607.229.080
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.692.293
|% -9,09
|
|ODAS
|4,01
|1.257.505.110
|% 0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2380
|7,2439
|% 1,95
|
|Euro
|8,7681
|8,7758
|% 1,61
|
|Sterlin
|10,1780
|10,2291
|% 1,79
|
|Frank
|7,9284
|7,9762
|% 1,39
|
|Riyal
|1,9221
|1,9317
|% 1,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-16,70
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,96
|