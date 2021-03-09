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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2021 17:19



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN62110 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN62110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.000.000
İhraç Fiyatı 0,95728
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 72.000.000.- TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916544


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Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,85  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,08  
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