***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2021 15:42
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN82118 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,94062
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 200.000.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927430
BIST
17:061.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:068,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:069,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:06457,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,78
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|QUAGR
|21,90
|1.185.338
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.607.438
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.580.448
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.210.418
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|20.293.056
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.536.691
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|691.817.886
|% 0,54
|
|FENER
|32,48
|612.308.267
|% 3,77
|
|THYAO
|11,76
|607.218.034
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,78
|497.132.078
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|467.771.981
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|292.763.001
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1437
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7237
|9,7305
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1774
|11,2335
|% 0,09
|
|Frank
|8,8055
|8,8585
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|