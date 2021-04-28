***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFN42138 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFN42138Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,95705Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.04.2021Kayıt Tarihi 27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFN42138 ISIN kodlu, 150.000.000 TL nominal tutarlı 28.04.2021 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931744BIST