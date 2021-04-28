***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.04.2021 15:48
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN82126 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nite
17:131.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,02
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:138,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:139,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:13467,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,69
|Açılış
|: 467,43
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.813.220
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|90.475.958
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.644
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,35
|10.103.512
|% -8,96
|
|EREGL
|19,01
|939.846.248
|% -2,26
|
|KRDMD
|7,07
|734.672.763
|% -0,56
|
|GARAN
|7,12
|643.055.088
|% 0,00
|
|THYAO
|12,02
|583.174.855
|% 0,75
|
|PETKM
|6,47
|562.345.790
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,08
|279.273.037
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,07
|734.672.763
|% -0,56
|
|GWIND
|4,86
|472.113.004
|% -7,43
|
|GARAN
|7,12
|643.055.088
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|562.345.790
|% -0,77
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2000
|8,2057
|% 0,01
|
|Euro
|9,9215
|9,9312
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,3603
|11,4173
|% -0,23
|
|Frank
|8,9396
|8,9934
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1797
|2,1906
|% -0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-2,22
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,79
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:24SELEC
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 544 adet işlem
-
17:23ANELE
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 404, 074 adet işlem
-
17:22EDIP
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 198, 290 adet işlem
-
17:21MERKO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 407 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 10, 576.00 milyon TL de