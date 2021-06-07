***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.06.2021 13:06
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFNE2136 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFNE2136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.890.000
İhraç Fiyatı 0,94092
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 61.890.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940491
BIST
17:321.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:328,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3210,5242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0259
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:32524,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,31
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ATATP
|29,04
|10.448.534
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.577.998
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.144
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.249
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.745.490
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.034.350
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.147.424
|% -7,08
|
|YESIL
|72,00
|19.195.012
|% -6,49
|
|DERHL
|5,17
|14.404.442
|% -6,34
|
|GARAN
|8,27
|1.276.300.898
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.237.088.537
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|670.840.025
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,77
|537.046.109
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|488.318.135
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.844.220
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|381.918.996
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.276.300.898
|% 2,10
|
|BOBET
|4,09
|438.163.284
|% -3,31
|
|THYAO
|14,30
|1.237.088.537
|% 1,85
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6279
|% -0,45
|
|Euro
|10,5137
|10,5209
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1916
|12,2527
|% -0,35
|
|Frank
|9,5729
|9,6306
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% -0,41
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,34
|
|Altın Gr.
|524
|525
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,33
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, BIMAS
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, KOZAL, ASELS
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 81 artarak (% 1.02 ) 1, 268
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, ATATP, OSMEN, RYSAS
-
17:43
SNGYO, ESEN, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında