***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.06.2021 17:24
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFNE2144 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFNE2144
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,94092
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 200.000.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944530
BIST
17:261.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
17:268,7240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0403
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6952
17:2610,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0515
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
17:26499,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,06
|Açılış
|: 499,01
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ATATP
|26,40
|47.945.362
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.302.006
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.876.242
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.786.382
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.126.977
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.983.160
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|VKFYO
|6,65
|38.419.133
|% -8,40
|
|NIBAS
|12,19
|10.124.829
|% -7,09
|
|BERA
|12,57
|306.076.380
|% -0,95
|
|PGSUS
|73,95
|149.192.086
|% -4,27
|
|BASGZ
|10,66
|148.438.366
|% 1,52
|
|TMSN
|17,84
|87.067.155
|% 2,23
|
|RTALB
|20,16
|71.190.304
|% -0,88
|
|IHLGM
|1,06
|48.117.859
|% -6,19
|
|ODAS
|1,84
|52.649.710
|% -3,16
|
|PEKGY
|1,00
|25.183.352
|% 0,00
|
|BERA
|12,57
|306.076.380
|% -0,95
|
|BASGZ
|10,66
|148.438.366
|% 1,52
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7061
|8,7113
|% -0,60
|
|Euro
|10,3901
|10,3969
|% -0,66
|
|Sterlin
|12,0990
|12,1597
|% -0,27
|
|Frank
|9,4481
|9,5050
|% -0,72
|
|Riyal
|2,3168
|2,3284
|% -0,56
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,33
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,86
|