***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.08.2021 15:57
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN22213 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 180
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISFN22213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,91577
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 50.000.000.- TL nominal değerli, 180 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959254
BIST
17:101.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.445
En Düşük
1.434
17:108,5226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:109,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:10487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,09
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:09
|DMSAS
|8,04
|115.478.970
|% 17,03
|
|PENTA
|89,95
|16.324.913
|% 16,36
|
|DOBUR
|23,26
|2.693.340
|% 14,13
|
|KTSKR
|52,30
|93.787.076
|% 12,14
|
|ESCAR
|20,24
|92.263.238
|% 10,78
|
|ADESE
|1,25
|8.081.381
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,56
|38.726.337
|% -7,29
|
|BRYAT
|386,90
|120.903.504
|% -6,88
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,34
|892.877.854
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|673.888.752
|% -3,86
|
|SISE
|8,73
|521.304.103
|% 1,28
|
|EREGL
|18,61
|518.146.968
|% -2,31
|
|THYAO
|12,26
|512.772.933
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,86
|375.897.444
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.437.537
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|249.224.273
|% -1,16
|
|GARAN
|9,34
|892.877.854
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|673.888.752
|% -3,86
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5085
|8,5104
|% 0,74
|
|Euro
|9,9748
|9,9861
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6297
|11,6880
|% 0,37
|
|Frank
|9,2505
|9,3062
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% 0,92
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|2,60
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|1,26
|
|Çeyrek
|781
|798
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-1,60
|