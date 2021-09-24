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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.09.2021 15:42



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN92117 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,94109
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.09.2021
Kayıt Tarihi 23.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
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YEOTK 73,20 163.152.859 % 9,99  
GARFA 13,61 7.930.667 % 9,94  
OYLUM 11,63 25.017.485 % 9,92  
RALYH 5,13 7.439.552 % 9,85  
KERVN 0,49 720.918 % 8,89  
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Frank 9,5510 9,6085 % 1,20  
Riyal 2,3582 2,3700 % 1,25  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -0,75  
Altın Gr. 498 498 6,85  
Cumhuriyet 3.294 3.344 40,00  
Tam 3.280 3.363 40,94  
Yarım 1.585 1.627 19,80  
Çeyrek 795 813 9,91  
Gümüş.Ons 22,27 22,29 -0,23  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,05  
B. Petrol 77,19 77,19 -0,04  
Seans Raporu 16:01
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