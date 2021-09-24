***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2021 15:42
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN92117 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,94109
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.09.2021
Kayıt Tarihi 23.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
16:041.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,91
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:048,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1033
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:0410,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0759
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:04497,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,68
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:01
|YEOTK
|73,20
|163.152.859
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.930.667
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.017.485
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.439.552
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.868.046
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|35.243.961
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,45
|12.733.163
|% -8,64
|
|DESPC
|9,85
|16.572.084
|% -7,51
|
|GARAN
|8,84
|1.565.659.476
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,95
|793.486.383
|% -6,62
|
|THYAO
|13,48
|719.053.177
|% 1,13
|
|SISE
|8,16
|477.417.601
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|441.794.416
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,95
|793.486.383
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,32
|433.346.877
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.565.659.476
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,79
|253.896.522
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|441.794.416
|% -3,40
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8677
|8,8709
|% 1,24
|
|Euro
|10,3827
|10,3932
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,0827
|12,1433
|% 0,81
|
|Frank
|9,5510
|9,6085
|% 1,20
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% 1,25
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-0,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|40,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|40,94
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|19,80
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,19
|77,19
|-0,04
|