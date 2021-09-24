***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFN12214 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.01.2022Vade (Gün Sayısı) 122Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFN12214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,94029Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 200.000.000.- TL nominal değerli, 122 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965156BIST