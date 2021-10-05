***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.10.2021 15:00
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFNA2130 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFNA2130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95945
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 100.000.000.- TL nominal değerli, 85 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966961
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0284
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05500,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,71
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8802
|8,8847
|% 0,42
|
|Euro
|10,3169
|10,3223
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0640
|12,1245
|% 0,44
|
|Frank
|9,5327
|9,5901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3601
|2,3719
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,05
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220