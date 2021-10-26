***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.10.2021 14:17
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN22221 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN22221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.600.000
İhraç Fiyatı 0,94928
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 136.600.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972406
BIST
14:211.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:219,4337
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1508
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:2110,9772
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1600
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:21546,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -10,43
|Açılış
|: 546,52
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:19
|TSPOR
|4,87
|304.794.272
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.550.138
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.113.707
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,10
|120.056.891
|% 9,06
|
|BJKAS
|6,47
|271.177.931
|% 8,74
|
|BIOEN
|27,02
|276.578.335
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,11
|14.850.737
|% -5,25
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|BIOEN
|27,02
|276.578.335
|% -6,18
|
|ODAS
|1,42
|184.434.372
|% 1,43
|
|ANGEN
|22,72
|125.817.444
|% -0,09
|
|FADE
|7,95
|120.960.676
|% -0,87
|
|MAREN
|8,44
|97.452.803
|% 1,20
|
|FADE
|7,95
|120.960.676
|% -0,87
|
|TURSG
|5,17
|70.408.628
|% 0,39
|
|KIMMR
|3,27
|41.799.640
|% 1,87
|
|MAREN
|8,44
|97.452.803
|% 1,20
|
|PEKGY
|0,97
|9.802.240
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4225
|9,4246
|% -1,67
|
|Euro
|10,9613
|10,9689
|% -1,51
|
|Sterlin
|13,0079
|13,0732
|% -1,08
|
|Frank
|10,2238
|10,2854
|% -1,46
|
|Riyal
|2,5081
|2,5207
|% -1,53
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,96
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,99
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.666
|-76,00
|
|Tam
|3.595
|3.685
|-73,58
|
|Yarım
|1.737
|1.783
|-35,59
|
|Çeyrek
|871
|891
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,10
|