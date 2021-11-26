***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2021 15:31
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN22239 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN22239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
İhraç Fiyatı 0,96091
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 175.000.000.- TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979810
BIST
16:001.779
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -40,29
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.775
16:0012,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2028
|Açılış
|: 12,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
16:0013,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3157
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7911
En Düşük
13,3965
16:00708,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 18,09
|Açılış
|: 707,90
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
710,10
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|135.899.987
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.698.869
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.491.430
|% 9,99
|
|RTALB
|22,92
|177.565.084
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|48.045.346
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|619.359.344
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.683.643
|% -9,93
|
|THYAO
|16,98
|2.938.394.163
|% -9,58
|
|GLYHO
|2,04
|139.508.425
|% -8,93
|
|THYAO
|16,98
|2.938.394.163
|% -9,58
|
|SASA
|40,12
|1.353.440.124
|% 2,50
|
|GARAN
|11,51
|1.298.037.247
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,22
|1.035.987.830
|% -3,30
|
|HALKB
|5,03
|984.131.055
|% -4,19
|
|YKBNK
|3,22
|1.035.987.830
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,18
|540.724.279
|% -1,36
|
|HALKB
|5,03
|984.131.055
|% -4,19
|
|THYAO
|16,98
|2.938.394.163
|% -9,58
|
|MOBTL
|1,66
|261.762.674
|% -0,60
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1718
|12,1938
|% 1,62
|
|Euro
|13,7414
|13,7718
|% 2,26
|
|Sterlin
|16,1844
|16,2656
|% 1,54
|
|Frank
|13,0961
|13,1749
|% 2,55
|
|Riyal
|3,2347
|3,2509
|% 1,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|17,96
|
|Altın Gr.
|707
|707
|16,72
|
|Cumhuriyet
|4.685
|4.756
|136,00
|
|Tam
|4.642
|4.764
|115,76
|
|Yarım
|2.244
|2.304
|56,00
|
|Çeyrek
|1.125
|1.152
|27,99
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,25
|0,13
|
|B. Petrol
|77,62
|77,62
|-4,60
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:10IHAAS
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 281, 014 adet işlem
-
16:09TUPRS
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 148.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 720, 264 adet işlem
-
16:07XU100
Endeks 1, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 11 altında . İşlem hacmi 24, 030.00 milyon TL de
-
16:07THYAO
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 644, 072 adet işlem
-
16:06TETMT
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 231.80 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 020 adet işlem