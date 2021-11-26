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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 15:31
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN22239 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN22239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
İhraç Fiyatı 0,96091
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 175.000.000.- TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979810


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YEOTK 61,10 135.899.987 % 9,99  
PENTA 301,80 22.698.869 % 9,99  
RALYH 17,83 27.491.430 % 9,99  
RTALB 22,92 177.565.084 % 9,98  
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Dolar 12,1718 12,1938 % 1,62  
Euro 13,7414 13,7718 % 2,26  
Sterlin 16,1844 16,2656 % 1,54  
Frank 13,0961 13,1749 % 2,55  
Riyal 3,2347 3,2509 % 1,43  
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15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 17,96  
Altın Gr. 707 707 16,72  
Cumhuriyet 4.685 4.756 136,00  
Tam 4.642 4.764 115,76  
Yarım 2.244 2.304 56,00  
Çeyrek 1.125 1.152 27,99  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,01  
Gümüş Gr. 9,23 9,25 0,13  
B. Petrol 77,62 77,62 -4,60  
Seans Raporu 15:58
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