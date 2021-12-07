***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.12.2021 11:06
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN42211 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN42211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94825
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 50.000.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981376
BIST
12:261.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 23,62
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:2613,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1008
|Açılış
|: 13,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:2615,4735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1063
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:26782,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -6,58
|Açılış
|: 782,69
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:24
|PKENT
|5.418,60
|4.550.413
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.775.089
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.661.670
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,26
|157.521.213
|% -7,76
|
|ACSEL
|21,34
|36.240.090
|% -5,83
|
|SISE
|13,88
|1.594.640.659
|% 4,05
|
|KRDMD
|9,59
|1.283.114.892
|% 3,12
|
|THYAO
|19,29
|1.047.243.366
|% 3,21
|
|GARAN
|11,81
|1.043.035.429
|% -0,25
|
|ASELS
|22,72
|794.921.465
|% 0,80
|
|ODAS
|1,66
|294.311.287
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,52
|538.436.059
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,59
|1.283.114.892
|% 3,12
|
|SISE
|13,88
|1.594.640.659
|% 4,05
|
|TSKB
|1,63
|184.416.477
|% 0,00
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6952
|13,6968
|% -0,73
|
|Euro
|15,4279
|15,4735
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,1074
|18,1983
|% -0,70
|
|Frank
|14,7534
|14,8423
|% -0,64
|
|Riyal
|3,6402
|3,6585
|% -0,72
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,21
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|-46,00
|
|Tam
|5.150
|5.278
|-51,20
|
|Yarım
|2.489
|2.553
|-24,77
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-12,39
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|1,47
|