***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2021 18:26
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN22247 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN22247
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 0,97313
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 350.000.000.- TL nominal değerli, 60 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982493
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0708
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05786,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,82
|Açılış
|: 786,66
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7567
|13,7581
|% 0,52
|
|Euro
|15,5480
|15,5901
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,1396
|18,2306
|% 0,65
|
|Frank
|14,8197
|14,9090
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6600
|3,6783
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-9,64
|
|Altın Gr.
|786
|786
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS