***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFN72218 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.07.2022Vade (Gün Sayısı) 152Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFN72218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 0,92991Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 250.000.000.- TL nominal değerli, 152 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004144BIST