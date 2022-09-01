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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.09.2022 14:09
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN12321 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 134
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,34
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,29
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN12321
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,9316
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.01.2023
Kayıt Tarihi 12.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+(tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 300.000.000.- TL nominal değerli, 134 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059275


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Altın Gr. 999 999 6,03  
Cumhuriyet 6.701 6.803 46,00  
Tam 6.729 6.781 16,00  
Yarım 3.279 3.315 8,00  
Çeyrek 1.644 1.657 4,00  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 0,11  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,05  
B. Petrol 94,06 94,06 1,70  
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