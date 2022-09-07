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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2022 17:08
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN92216 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.

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BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 55.439.859 % 10,00  
BRKO 2,31 3.030.736 % 10,00  
DESA 23,14 21.311.466 % 9,98  
ROYAL 4,74 4.366.872 % 9,98  
DOGUB 10,05 15.641.628 % 9,96  
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16:59 Alış Satış %  
Dolar 18,2153 18,2230 % -0,06  
Euro 18,0676 18,0803 % 0,16  
Sterlin 20,7576 20,8617 % -0,84  
Frank 18,4720 18,5832 % 0,17  
Riyal 4,8373 4,8615 % 0,05  
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16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 0,94  
Altın Gr. 998 998 0,34  
Cumhuriyet 6.724 6.825 -17,00  
Tam 6.768 6.835 -5,00  
Yarım 3.298 3.339 0,00  
Çeyrek 1.654 1.672 0,00  
Gümüş.Ons 18,16 18,19 0,16  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,07  
B. Petrol 89,91 89,91 -2,92  
Seans Raporu 16:59
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