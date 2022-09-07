***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2022 17:08
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN92216 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.
Yönetim
16:593.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 19,71
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:5918,2230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
16:5918,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:59999,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,80
|Açılış
|: 999,18
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ORGE
|12,98
|55.439.859
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|21.311.466
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|15.641.628
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|9.095.801
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|168.733.825
|% -9,97
|
|FADE
|9,19
|189.845.529
|% -7,17
|
|VKING
|7,12
|7.193.855
|% -6,81
|
|ALKA
|65,95
|56.625.606
|% -6,52
|
|YKBNK
|7,97
|7.118.969.108
|% -3,74
|
|THYAO
|75,50
|6.686.091.733
|% 2,51
|
|AKBNK
|15,15
|5.995.760.017
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,95
|5.276.990.301
|% 9,76
|
|SISE
|26,42
|4.476.321.899
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,95
|5.276.990.301
|% 9,76
|
|YKBNK
|7,97
|7.118.969.108
|% -3,74
|
|AKBNK
|15,15
|5.995.760.017
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,22
|3.572.481.171
|% -2,94
|
|VAKBN
|10,74
|2.960.074.116
|% 6,55
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2153
|18,2230
|% -0,06
|
|Euro
|18,0676
|18,0803
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7576
|20,8617
|% -0,84
|
|Frank
|18,4720
|18,5832
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8373
|4,8615
|% 0,05
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,94
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-17,00
|
|Tam
|6.768
|6.835
|-5,00
|
|Yarım
|3.298
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,07
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|-2,92
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
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17:14KONTR
Yüzde 4.85 oranında artışla 44.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 324, 199 adet işlem
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17:12ALCTL
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17:11XU100
Endeks 3, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 364.00 milyon TL de
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17:11ASUZU
Yüzde 7.97 oranında artışla 329.10 lira fiyatla işlem gören hissede 544, 968 adet işlem