***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFNE2227 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.10.2022Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,98Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFNE2227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,93479Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.10.2022Kayıt Tarihi 28.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH RATINGS A+(tur) 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFNE2227 ISIN kodlu, 300.000.000 TL nominal tutarlı 31.10.2022 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076171BIST