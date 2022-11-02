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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2022 13:25
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFNE2227 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFNE2227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,93479
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.10.2022
Kayıt Tarihi 28.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+(tur) 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFNE2227 ISIN kodlu, 300.000.000 TL nominal tutarlı 31.10.2022 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076171


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