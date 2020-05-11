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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MALİ KURULUŞLAR/ARACI KURUMLAR 355000000 8635111 TRY 2,43 İŞTİRAK
EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 70000000 2000000 TRY 2,857143 İŞTİRAK
İŞ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSMAN HİZMETLERİ 150000000 117346872 TRY 78,23 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844176


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 28.678 % 10,02  
IHLGM 1,21 348.081.762 % 10,00  
GEDIK 22,44 27.199.890 % 10,00  
AYES 2,64 81.399 % 10,00  
DEVA 15,84 10.402.381 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6954 8,7390 % -0,78  
Frank 7,2407 7,2843 % -0,37  
Riyal 1,8783 1,8877 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 -7,38  
Altın Gr. 386 386 -1,71  
Cumhuriyet 2.485 2.539 -30,10  
Tam 2.558 2.605 -30,90  
Yarım 1.248 1.273 -15,10  
Çeyrek 622 637 -7,60  
Gümüş.Ons 15,37 15,40 -0,07  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,01  
B. Petrol 30,35 30,35 -0,62  
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