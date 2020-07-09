***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2020 19:10
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KARAKILIÇ GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
NESLİHAN ORUÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici FİNANSAL YÖNETİM MÜDÜRÜ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858504
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,69
|Açılış
|: 397,14
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6338
|8,6771
|% 0,13
|
|Frank
|7,2691
|7,3129
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-9,81
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.699
|9,00
|
|Tam
|2.655
|2.669
|-3,90
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-2,00
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|-0,93
|
Seans Raporu
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