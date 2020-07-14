***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2020 09:05
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KARAKILIÇ GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
NESLİHAN ORUÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici FİNANSAL YÖNETİM MÜDÜRÜ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
HASAN KETENCİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859621
BIST
10:22117.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -826,41
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.572
10:226,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8668
En Düşük
6,8552
10:227,7802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:22397,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 397,32
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|19.969.941
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|5.285.457
|% 9,99
|
|KONYA
|349,20
|18.313.458
|% 8,14
|
|VKFYO
|4,60
|1.158.101
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|4.643.228
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|MRGYO
|2,38
|676.929
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,34
|468.688.343
|% 3,08
|
|EREGL
|8,98
|160.448.126
|% 0,90
|
|ODAS
|2,91
|124.801.916
|% -1,36
|
|GUSGR
|4,64
|108.749.756
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|96.095.030
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|468.688.343
|% 3,08
|
|ODAS
|2,91
|124.801.916
|% -1,36
|
|ALBRK
|1,84
|75.275.042
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,38
|96.095.030
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|72.116.146
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5733
|8,6163
|% -0,13
|
|Frank
|7,2673
|7,3111
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,60
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,70
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,70
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-0,90
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,75
|