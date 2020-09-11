***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 09:06
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan ORUÇ Genel Müdür Yardımcısı 04.05.2018 0212 350 74 70 neslihanoruc@isleasing.com.tr Ser.Piy.Faal.İleri Düzey-Kur.Yön.Der.Uzmanlığı 206442- 701418
Hüseyin Volkan ÖZCAN Finansal Yönetim Müdürü 01.09.2020 0212 350 74 43 volkanozcan@isleasing.com.tr - -
Firuze KUTLU Finansal Yönetim Müdür Yardımcısı 19.01.2016 0212 350 74 72 firuzekutlu@isleasing.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874549
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4670
En Düşük
7,4368
18:058,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8452
En Düşük
8,7908
18:05465,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
466,98
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4544
|7,4621
|% 0,18
|
|Euro
|8,8224
|8,8347
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,5270
|9,5748
|% 0,15
|
|Frank
|8,1580
|8,2072
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-4,13
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,96
|39,96
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında