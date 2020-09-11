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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.09.2020 09:06
GÜNCEL HABERLER



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan ORUÇ Genel Müdür Yardımcısı 04.05.2018 0212 350 74 70 neslihanoruc@isleasing.com.tr Ser.Piy.Faal.İleri Düzey-Kur.Yön.Der.Uzmanlığı 206442- 701418
Hüseyin Volkan ÖZCAN Finansal Yönetim Müdürü 01.09.2020 0212 350 74 43 volkanozcan@isleasing.com.tr - -
Firuze KUTLU Finansal Yönetim Müdür Yardımcısı 19.01.2016 0212 350 74 72 firuzekutlu@isleasing.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874549


BIST



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 11,33 5.336.564 % 10,00  
JANTS 141,90 74.603.005 % 10,00  
ALMAD 1,43 7.572.192 % 10,00  
RODRG 3,41 2.577.727 % 10,00  
GLRYH 17,82 172.743.046 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4544 7,4621 % 0,18  
Euro 8,8224 8,8347 % 0,33  
Sterlin 9,5270 9,5748 % 0,15  
Frank 8,1580 8,2072 % 0,14  
Riyal 1,9799 1,9898 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -4,13  
Altın Gr. 465 465 -1,15  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 26,75 26,78 -0,12  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,04  
B. Petrol 39,96 39,96 -0,10  
Seans Raporu 18:05
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