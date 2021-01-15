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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2021 20:18



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
OLGUN TUFAN KURBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 26.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı T. İŞ BANKASI A.Ş.-BÖLÜM MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil -
MEHMET KARAKILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.05.2017 İcrada Görevli Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
AYŞE BOTAN BERKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ/İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.-BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MUSTAFA ERTAN TANRIYAKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.03.2020 İcrada Görevli Değil Emekli Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HASAN HEPKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil -
NECATİ ÇAĞLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü / İş Faktoring A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
DORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İŞ BANKASI A.Ş.-MÜDÜR YARDIMCISI/ İŞ FAKTORİNG A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ / KASABA GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ/MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902819


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Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
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