***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MALİ KURULUŞLAR/ARACI KURUMLAR 355000000 8635111 TRY 2,43 İŞTİRAKEFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 130000000 3714286 TRY 2,857143 İŞTİRAKİŞ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSMAN HİZMETLERİ 150000000 117346872 TRY 78,23 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935356BIST