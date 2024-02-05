***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFiruze KUTLU Finansal Yönetim Müdür Yardımcısı 19.01.2016 0212 350 74 72 firuzekutlu@isleasing.com.tr - -Mehmet SÜNDÜ Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü Müdür Yardımcısı 01.06.2023 0212 350 74 62 mehmetsundu@isleasing.com.tr Ser.Piy.Faal.İleri Düzey 3 915798Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUYGAR ŞAFAK ÖĞÜN GENEL MÜDÜR Bankacı GENEL MÜDÜR YOKTURSİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURHASAN KETENCİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURCEVAT BUĞRA ÇİLİNGİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246831BIST