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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2024 16:15
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Firuze KUTLU Finansal Yönetim Müdür Yardımcısı 19.01.2016 0212 350 74 72 firuzekutlu@isleasing.com.tr - -
Mehmet SÜNDÜ Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü Müdür Yardımcısı 01.06.2023 0212 350 74 62 mehmetsundu@isleasing.com.tr Ser.Piy.Faal.İleri Düzey 3 915798

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN GENEL MÜDÜR Bankacı GENEL MÜDÜR YOKTUR
SİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
HASAN KETENCİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
CEVAT BUĞRA ÇİLİNGİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246831


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SURGY 56,65 1.013.633.445 % 10,00  
MEGMT 55,00 1.085.841.267 % 10,00  
MIATK 49,72 2.015.786.949 % 10,00  
DOFER 50,05 236.773.313 % 10,00  
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Sterlin 38,1938 38,3853 % -0,58  
Frank 34,9733 35,1840 % -0,22  
Riyal 8,1237 8,1645 % 0,19  
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18:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,34 22,36 % 0,66  
Platin 898,63 900,29 % 0,66  
Paladyum 952,88 955,90 % 0,66  
Brent Pet. 78,06 78,06 % 0,66  
Altın Ons 2.025,42 2.025,72 % 0,66  
Seans Raporu 18:06
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