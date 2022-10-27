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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.10.2022 18:33
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
Mali Tabl3016-Faaliyet Raporu:3017
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN
  
9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
  
a) İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
  
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği, Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  
Beyan ederiz.
  
Tarih: 27.10.2022
Neslihan ORUÇ- Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı           
Selim YAZICI-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
M. Coşkun CANGÖZ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
A. Botan BERKER-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074821


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Yarım 3.206 3.258 -36,00  
Çeyrek 1.608 1.629 -18,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,21 -0,41  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,26  
B. Petrol 93,38 93,38 -1,66  
Seans Raporu 12:35
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