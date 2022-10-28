***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2022Karar SayısıMali Tabl3016-Faaliyet Raporu:3017Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIa) İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği, Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.Tarih: 27.10.2022Neslihan ORUÇ- Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıSelim YAZICI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiM. Coşkun CANGÖZ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiA. Botan BERKER-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074993BIST