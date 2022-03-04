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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

04.03.2022 12:19
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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03.03.2022 Tarihli aynı içerikteki açıklamamızın ilgili şablondan tekrar yapılması
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelerine uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve Beyanı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007217


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Altın Ons 1.945 1.946 8,55  
Altın Gr. 890 890 10,91  
Cumhuriyet 5.898 5.987 87,00  
Tam 5.862 6.010 72,06  
Yarım 2.833 2.907 34,86  
Çeyrek 1.421 1.454 17,43  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,04  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,11  
B. Petrol 113 113 2,13  
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