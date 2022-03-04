***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
04.03.2022 12:19
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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03.03.2022 Tarihli aynı içerikteki açıklamamızın ilgili şablondan tekrar yapılması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelerine uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve Beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007217
BIST
13:372.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -16,58
|Açılış
|: 2.014
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|Önceki Kapanış
|: 2.023
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1.996
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|Önceki Kapanış
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894,99
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876,47
BIST En Aktif Hisseler13:37
|AVOD
|1,42
|13.951.405
|% 42,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.699.898
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|30.176.289
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,88
|528.066.309
|% 8,68
|
|EGSER
|17,98
|31.562.868
|% 8,64
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
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|AKFGY
|3,03
|40.639.250
|% -6,77
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|EDATA
|22,38
|12.642.242
|% -6,05
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|EDIP
|3,56
|16.503.721
|% -5,82
|
|DOCO
|1.234,70
|20.562.610
|% -5,50
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|KRDMD
|13,78
|2.346.277.642
|% 1,25
|
|EREGL
|34,72
|1.619.265.948
|% -1,75
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|THYAO
|25,34
|1.157.572.309
|% -2,31
|
|ASELS
|24,42
|1.009.691.180
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,60
|939.854.264
|% 2,09
|
|DOHOL
|2,88
|528.066.309
|% 8,68
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|KRDMD
|13,78
|2.346.277.642
|% 1,25
|
|ODAS
|1,41
|229.811.340
|% 6,02
|
|PETKM
|8,06
|799.256.789
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,63
|300.206.025
|% -0,82
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|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,2332
|14,2423
|% 0,91
|
|Euro
|15,6632
|15,6910
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,8982
|18,9929
|% 0,68
|
|Frank
|15,4397
|15,5327
|% 0,90
|
|Riyal
|3,7845
|3,8035
|% 0,92
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|8,55
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,91
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
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|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,11
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|B. Petrol
|113
|113
|2,13
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