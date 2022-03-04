***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022 Tarihli aynı içerikteki açıklamamızın ilgili şablondan tekrar yapılmasıBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelerine uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve Beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007217BIST