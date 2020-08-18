***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Sayın Murat DEMİRCİOĞLU' nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Kredi Komitesi Üyeliğine, Sayın Necati ÇAĞLAR' ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869687BIST