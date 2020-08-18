***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.08.2020 16:13
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Sayın Murat DEMİRCİOĞLU' nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Kredi Komitesi Üyeliğine, Sayın Necati ÇAĞLAR' ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869687
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