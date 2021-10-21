***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.10.2021 18:08
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Sayın Ertan Tanrıyakul' un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Sayın Mehmet Coşkun CANGÖZ'ün seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971726
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