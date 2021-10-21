***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Sayın Ertan Tanrıyakul' un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Sayın Mehmet Coşkun CANGÖZ'ün seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971726BIST