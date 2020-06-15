***ISFIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2020 16:46
***ISFIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISFIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cengiz Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851234
BIST
18:00109.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -292,71
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:006,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0444
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
18:007,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:00378,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,51
|Açılış
|: 378,84
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.277.579
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.082.444
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,80
|1.304.584
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|79.207
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|316.362
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.664.385
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|488.263
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|251.752
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|684.878
|% -9,37
|
|THYAO
|12,58
|908.326.521
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,91
|728.798.332
|% -1,04
|
|SASA
|10,72
|701.632.125
|% 3,98
|
|GUSGR
|4,36
|679.331.744
|% 4,56
|
|GARAN
|8,05
|659.854.930
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,91
|728.798.332
|% -1,04
|
|KARSN
|2,23
|465.889.242
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,29
|275.220.395
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.886.635
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,27
|214.921.098
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5873
|8,6304
|% 0,79
|
|Frank
|7,1898
|7,2331
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
|