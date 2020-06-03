***ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.06.2020 16:57
***ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISFIN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ISFIN 1 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E CENGIZ OKULLU 15.150.000,291
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848798
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
18:05366,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -5,30
|Açılış
|: 366,83
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.199.285
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.852
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.958.122
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.791.442
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.779.752
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.106
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.658.228
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|243.847.056
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.602.170.070
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.008.738.169
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,66
|680.732.249
|% -2,92
|
|THYAO
|12,53
|678.064.908
|% -0,63
|
|AEFES
|19,70
|564.337.718
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|680.732.249
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|420.384.252
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.602.170.070
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|325.570.223
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|172.870.408
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4601
|8,5025
|% 0,93
|
|Frank
|6,9733
|7,0154
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7876
|1,7965
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-34,98
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,20
|
|Yarım
|1.198
|1.214
|-19,50
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,45
|39,45
|-0,12
|