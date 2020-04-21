***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.04.2020 18:14
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ISGSY payında 22/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ISGSY payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 21/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839619
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05376,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,85
|Açılış
|: 376,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5475
|8,5904
|% -0,62
|
|Frank
|7,1633
|7,2064
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-17,88
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.468
|-16,10
|
|Tam
|2.473
|2.532
|-27,90
|
|Yarım
|1.205
|1.236
|-8,00
|
|Çeyrek
|604
|618
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,80
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|18,35
|18,35
|-7,22
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