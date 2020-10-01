***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.10.2020 18:12
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) payında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877825
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,74
|Açılış
|: 474,76
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.919.392
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|2.070.684
|% -10,00
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|4.432.077
|% -9,99
|
|CRFSA
|31,54
|134.632.785
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.757.241.055
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.175.119.736
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|776.935.975
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.616.722
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7382
|% 0,22
|
|Euro
|9,0812
|9,0908
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9463
|9,9962
|% 0,21
|
|Frank
|8,3977
|8,4483
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0590
|2,0694
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|20,96
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,36
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-1,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051