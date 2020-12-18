***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.12.2020 18:13
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) payında 21/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ISGSY.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/03/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ISGSY.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
AHMET SEVİNÇ
26691888
EROL DEMİRBAŞ
14160289
MEHMET ALİ TAŞKIN
12759530
ALEV İNAN EROĞLU
34529582
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/06/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893906
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
18:057,6408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0619
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6107
18:059,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1085
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4800
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9,5071
En Düşük
9,3158
18:05461,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,92
|Açılış
|: 461,90
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|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
460,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|280,50
|230.707.588
|% 10,00
|
|AKCNS
|16,85
|105.544.022
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|62.028.980
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.470.269
|% 9,98
|
|OTKAR
|260,20
|428.846.481
|% 9,97
|
|CASA
|137,70
|1.531.387
|% -10,00
|
|KARTN
|3.006,70
|543.977.013
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|1.149.055
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.560.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,20
|3.212.766
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.325.804.915
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,20
|1.474.629.449
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|TCELL
|16,08
|1.386.004.415
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,40
|748.963.043
|% 4,80
|
|ODAS
|3,96
|779.338.560
|% 0,76
|
|PETKM
|4,87
|932.926.437
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6321
|7,6408
|% -0,80
|
|Euro
|9,3425
|9,3493
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,2819
|10,3334
|% -1,26
|
|Frank
|8,6011
|8,6529
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-3,16
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|52,39
|52,39
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
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Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
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17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem