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***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

18.12.2020 18:13



***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

                   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) payında 21/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
ISGSY.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/03/2021'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ISGSY.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 21/12/2020 tarihinden  itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil  Numarası

    AHMET  SEVİNÇ
    26691888

    EROL  DEMİRBAŞ
    14160289

    MEHMET  ALİ TAŞKIN
    12759530

    ALEV İNAN EROĞLU
    34529582

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/06/2021'dir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893906


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