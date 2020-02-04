***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 16:43
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816987
BIST
17:27121.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 2.722,71
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.039
En Düşük
120.159
17:275,9718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0135
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:276,5957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:27300,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,23
|Açılış
|: 300,21
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|308.901.914
|% 19,85
|
|CELHA
|11,51
|25.199.593
|% 15,56
|
|DOKTA
|88,55
|31.726.021
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|HLGYO
|1,69
|232.047.643
|% 13,42
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|777.956
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,54
|20.407.984
|% -3,14
|
|THYAO
|14,30
|1.285.940.960
|% 3,32
|
|PETKM
|4,24
|810.642.063
|% 3,16
|
|HALKB
|7,39
|726.497.378
|% 7,41
|
|ASELS
|24,22
|631.126.304
|% 3,59
|
|SISE
|5,62
|521.979.097
|% 0,72
|
|TEKTU
|1,63
|308.901.914
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|810.642.063
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,91
|418.448.377
|% 3,19
|
|ISGYO
|1,92
|269.287.557
|% 3,23
|
|HLGYO
|1,69
|232.047.643
|% 13,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7645
|7,8034
|% 0,17
|
|Frank
|6,1449
|6,1820
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|-14,56
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,04
|