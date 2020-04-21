***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2020 10:00
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839464
BIST
14:4297.890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.056,09
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:426,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:427,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:42373,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 373,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.306
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|109.510.839
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|29.954.593
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.925.916
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.964.663
|% 9,93
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|QNBFL
|115,80
|18.979.876
|% -6,23
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ODAS
|1,66
|395.039.501
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|385.412.887
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|366.295.562
|% 0,91
|
|ASELS
|27,02
|361.252.276
|% -1,39
|
|THYAO
|10,47
|360.355.992
|% -1,60
|
|ODAS
|1,66
|395.039.501
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,34
|366.295.562
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|203.164.084
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,98
|140.075.308
|% -1,49
|
|ECILC
|4,80
|316.500.700
|% 6,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5562
|8,5991
|% -0,52
|
|Frank
|7,1600
|7,2031
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-26,51
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.465
|-19,50
|
|Tam
|2.470
|2.529
|-31,40
|
|Yarım
|1.203
|1.234
|-9,70
|
|Çeyrek
|603
|617
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|14,69
|14,73
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,09
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|B. Petrol
|21,07
|21,07
|-4,50
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