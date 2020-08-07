***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:29
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866387
BIST
11:48995
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -39,38
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
992
11:487,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1324
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3677
En Düşük
7,2144
11:488,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1098
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7222
En Düşük
8,5597
11:48486,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,89
|Açılış
|: 486,32
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
486,88
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|122.268.991
|% 9,90
|
|GLRYH
|18,22
|36.940.304
|% 9,89
|
|FADE
|2,90
|213.017
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,35
|31.827.041
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.193.049
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.301.524
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.847.220
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|389.991
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|817.712.680
|% -8,99
|
|SISE
|5,82
|525.791.112
|% 1,22
|
|GARAN
|6,31
|391.975.567
|% -2,47
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|AKBNK
|4,57
|302.655.585
|% -2,77
|
|EKGYO
|1,72
|817.712.680
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,82
|525.791.112
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,41
|196.566.002
|% -6,95
|
|YKBNK
|1,97
|150.024.229
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5837
|9,6318
|% 1,23
|
|Frank
|8,0008
|8,0490
|% 1,14
|
|Riyal
|1,9500
|1,9597
|% 1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.062
|-1,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.335
|-9,20
|
|Tam
|3.299
|3.471
|10,70
|
|Yarım
|1.602
|1.672
|-4,60
|
|Çeyrek
|803
|841
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|28,37
|28,42
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,25
|