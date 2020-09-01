***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 11:56
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872407
BIST
14:451.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,28
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:457,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:458,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:45469,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,08
|Açılış
|: 469,92
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DOGUB
|4,73
|33.857.031
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.760.385
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,10
|11.781.196
|% -8,68
|
|FENER
|27,92
|471.293.453
|% 8,89
|
|GARAN
|6,77
|428.822.135
|% 0,15
|
|ICBCT
|8,30
|421.116.806
|% 6,55
|
|KRDMD
|2,98
|342.941.968
|% -2,30
|
|PETKM
|3,88
|327.639.414
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,75
|276.087.417
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,98
|342.941.968
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|295.346.334
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|327.639.414
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|192.706.721
|% -2,59
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3546
|7,3589
|% 0,18
|
|Euro
|8,8154
|8,8255
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8668
|9,9162
|% 0,77
|
|Frank
|8,0828
|8,1315
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,01
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|29,38
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|14,21
|
|Çeyrek
|752
|769
|7,11
|
|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|