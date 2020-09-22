***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 10:52
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876124
BIST
12:131.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:137,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:138,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:13468,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:11
|IDGYO
|6,27
|7.878.306
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|8.600.394
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.763.358
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.205.340
|% -9,95
|
|SISE
|6,54
|720.502.612
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,21
|416.521.798
|% 0,94
|
|PETKM
|4,20
|268.420.517
|% 0,96
|
|TCELL
|14,89
|153.644.224
|% 1,36
|
|ISGYO
|1,76
|151.575.151
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,21
|416.521.798
|% 0,94
|
|SISE
|6,54
|720.502.612
|% -0,15
|
|ISGYO
|1,76
|151.575.151
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,74
|125.959.573
|% 0,58
|
|PETKM
|4,20
|268.420.517
|% 0,96
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6379
|7,6426
|% 0,14
|
|Euro
|8,9688
|8,9747
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7771
|9,8261
|% 0,23
|
|Frank
|8,3259
|8,3760
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% 0,28
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|14,41
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|6,98
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,42
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, KOZAA
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.40 ) 999
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OZRDN, SELGD, BASCM, BALAT, RODRG, UZERB, KERVN, ISBIR, GOODY
-
12:22
TLMAN, BASCM, ERSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:22
BURVA, SANKO, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında