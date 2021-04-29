***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 17:19
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932430
BIST
17:091.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:098,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:0910,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:09466,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,44
|Açılış
|: 466,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KONYA
|956,00
|31.703.898
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.230.772
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.161.059
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.581.722
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.549.332
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.275.171
|% -9,85
|
|BNTAS
|6,11
|87.733.817
|% -9,48
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|897.508.356
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|672.116.549
|% 2,91
|
|EREGL
|19,09
|571.108.576
|% 0,79
|
|SASA
|36,66
|402.359.436
|% 0,71
|
|KRDMD
|7,09
|382.173.816
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,10
|279.707.415
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|897.508.356
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|672.116.549
|% 2,91
|
|TSKB
|1,27
|97.701.914
|% 4,96
|
|AKBNK
|4,88
|360.990.070
|% 0,62
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2389
|8,2443
|% 0,68
|
|Euro
|9,9931
|10,0004
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4524
|11,5099
|% 0,59
|
|Frank
|9,0095
|9,0638
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1901
|2,2011
|% 0,59
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,48
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|1,44
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:20SAMAT
Yüzde 9.85 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 484, 630 adet işlem
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17:19RALYH
Yüzde 8.96 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 220 adet işlem
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17:17DGGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 309 adet işlem
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 12 artarak (% 0.84 ) 1, 210
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, SAMAT, AYES, BJKAS, CMBTN, KONYA, ALCAR, RYSAS, DZGYO