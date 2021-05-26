***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:15
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938090
BIST
13:291.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,16
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:298,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:2910,3396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0291
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:29517,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 517,51
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:29
|RYSAS
|3,74
|5.122.431
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.646.223
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,49
|7.909.048
|% 9,02
|
|KUTPO
|49,50
|3.079.791
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.533.973
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.953.561
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|BURVA
|26,82
|14.405.725
|% -7,13
|
|GARAN
|8,03
|1.147.786.177
|% 2,95
|
|THYAO
|13,00
|648.463.856
|% 0,78
|
|KOZAL
|123,50
|527.891.723
|% 0,82
|
|TRILC
|46,64
|499.592.533
|% -1,14
|
|KRDMD
|7,93
|421.987.218
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,14
|349.102.390
|% 0,94
|
|GARAN
|8,03
|1.147.786.177
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,89
|264.979.744
|% 2,16
|
|TSKB
|1,34
|116.534.848
|% 1,52
|
|DOHOL
|2,97
|249.603.087
|% -3,26
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4421
|8,4444
|% -0,21
|
|Euro
|10,3337
|10,3396
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9229
|11,9827
|% -0,11
|
|Frank
|9,3943
|9,4509
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2446
|2,2559
|% -0,23
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|8,46
|
|Altın Gr.
|518
|518
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.403
|3.491
|26,12
|
|Yarım
|1.645
|1.689
|12,64
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,01
|