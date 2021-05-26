***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:32
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938095
BIST
13:241.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:248,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:2410,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0301
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:24517,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,83
|Açılış
|: 517,59
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:24
|RYSAS
|3,74
|5.113.754
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.646.136
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,45
|7.697.666
|% 8,44
|
|KUTPO
|49,50
|3.066.971
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|22.999.360
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.935.657
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ESCOM
|6,02
|56.430.842
|% -7,53
|
|GARAN
|8,04
|1.141.082.489
|% 3,08
|
|THYAO
|13,02
|635.748.324
|% 0,93
|
|KOZAL
|123,60
|522.314.186
|% 0,90
|
|TRILC
|46,44
|493.387.913
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,93
|416.465.554
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,14
|340.451.329
|% 0,94
|
|GARAN
|8,04
|1.141.082.489
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,88
|264.709.307
|% 1,62
|
|TSKB
|1,33
|116.475.712
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,99
|247.001.755
|% -2,61
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4399
|8,4428
|% -0,22
|
|Euro
|10,3318
|10,3386
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,12
|
|Frank
|9,3953
|9,4519
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2443
|2,2556
|% -0,24
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|7,54
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.472
|27,00
|
|Tam
|3.405
|3.493
|27,84
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,47
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,05
|