***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 16:14
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942836
BIST
16:171.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,68
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
16:178,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6843
En Düşük
8,6029
16:1710,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0188
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
16:17497,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,59
|Açılış
|: 497,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler16:17
|RODRG
|18,70
|2.963.087
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.717.079
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.641.057
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|25.317.827
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|IHGZT
|1,01
|12.518.723
|% -7,34
|
|PENTA
|32,70
|58.443.873
|% -7,10
|
|THYAO
|14,72
|1.551.389.356
|% 2,79
|
|GARAN
|8,28
|889.133.954
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,16
|587.875.393
|% -2,70
|
|BJKAS
|7,05
|541.089.252
|% 3,98
|
|BOBET
|5,58
|448.770.584
|% 2,57
|
|EKGYO
|2,16
|587.875.393
|% -2,70
|
|YKBNK
|2,20
|302.016.172
|% -1,35
|
|YESIL
|2,21
|241.204.427
|% -4,74
|
|GARAN
|8,28
|889.133.954
|% -0,96
|
|THYAO
|14,72
|1.551.389.356
|% 2,79
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6546
|8,6578
|% 0,49
|
|Euro
|10,3541
|10,3607
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0529
|12,1134
|% 0,34
|
|Frank
|9,4466
|9,5035
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% 0,72
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-29,53
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,10
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.344
|-90,00
|
|Tam
|3.280
|3.364
|-84,34
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|-40,79
|
|Çeyrek
|795
|814
|-20,39
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,27
|
Seans Raporu
16:17
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